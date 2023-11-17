Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2023 07:39
sağlık bakanlığı-üni
sağlık bakanlığından istifa eden biri herhangi bir üni hastanesinde işe başlaması için 1 yıl mı beklemeli ? üni hastaneleri kamuya mı bağlı ?

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