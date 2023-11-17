sağlık bakanlığı-üni

sağlık bakanlığından istifa eden biri herhangi bir üni hastanesinde işe başlaması için 1 yıl mı beklemeli ? üni hastaneleri kamuya mı bağlı ?

sağlık bakanlığından istifa eden biri herhangi bir üni hastanesinde işe başlaması için 1 yıl mı beklemeli ? üni hastaneleri kamuya mı bağlı ?