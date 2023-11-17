Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2023 08:57
Banka Maaş Promosyonları Yeniden Değerlendirilmeli-Güncellenmeli

Ocak zammınıda dahil ettiğimizde arada çok fark oluşuyor ve 3-5 yıllık anlaşmalar yapıldı, yeniden değerlendirilip fark verilmelidir.


cbedir
Aday Memur
17 Kasım 2023 09:06

Bu ülkede bankalar kendi aleyhlerine olan bir uygulamaya girmezler. E zaten çoğu kurum kamu bankaları ile anlaştı onlarda talimatsız iş yapmazlar.


Polisc
Aday Memur
17 Kasım 2023 09:47
güncellense ne olacak adam sana promosyon verdiğinde 25 gr altın ediyordu şu enflasyona alışın artık bu kafayla ancak böyle bir konu açılır

office chief
Memur
17 Kasım 2023 10:08

Promosyon 3 - 5 yıllık değil de 1 yıllık anlaşma olmalıydı


Aksak bey
Şube Müdürü
17 Kasım 2023 10:22

Tabi tâbi güncelleyin. Dünyadan haberiniz yok galiba. Yeni teklifler 10-15 bin arasında. Şubat ayında bizimki en çok teklif veren 12750

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