Banka Maaş Promosyonları Yeniden Değerlendirilmeli-Güncellenmeli

güncellense ne olacak adam sana promosyon verdiğinde 25 gr altın ediyordu şu enflasyona alışın artık bu kafayla ancak böyle bir konu açılır

güncellense ne olacak adam sana promosyon verdiğinde 25 gr altın ediyordu şu enflasyona alışın artık bu kafayla ancak böyle bir konu açılır