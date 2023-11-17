Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Kasım 2023 09:02
Memur anket yapabilirmi?

Çalıştığım belediye beni seçime kadar belediyenin faaliyetleri ile alakalı kapı kapı dolaştırıp anket yaptırmak istiyor.Kadrom VHKİ.Yardım edermisiniz beni böyle bir işte çalıştırabilirlermi?Ne yapmam lazım?


quellas
Memur
17 Kasım 2023 09:33

Okuyan lütfen birkaç kelimede olsa yazabilirmi

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