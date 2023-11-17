Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Kasım 2023 09:12
Zabıt Katipliğinden Teknikerliğe Geçiş

Ben lise mezunu olarak zabıt katipliğine başladım ve şuan bilgisayar programcılığı mezunu olacağım. Başka bir kuruma (Üniversite vb.) bilgisayar teknikeri olarak naklen atama yapabilir miyim? Bu konuya ilişkin memurlar.net'te 2008'de yapılan bir haberde yapılamaz deniyor ama aradan çok zaman geçtiği için herhangi bir güncelleme yapıldı mı merak ediyorum. Geçeceğim kurum bizim bakanlıktan talepte bulunabilir ama orayla görüşmeden önce böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını bilmem lazım bir yol varsa ona göre görüşeceğim. Cevaplar için şimdiden teşekkürler...

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