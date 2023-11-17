Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


17 Kasım 2023 09:17
Yıllık izin devri

16 nisan 2023 tarihinde göreve başladım.16 nisan 2024 tarihinde bir senem doluyor. Bu sene yıllık izin kullanmak istemiyorum. 2024 senesi ve 2025 yıllarindaki yıllık izinimi en son hangi tarihe kadar kullanmalıyım?

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