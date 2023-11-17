Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


17 Kasım 2023 09:38
Ehliyet hakkında

%43 engelli raporu olan biri şeker hastalığı olan ehliyet alabilirmi ?

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