Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Kasım 2023 09:46
kafama takılan bir konu

arkadaşlar kafama takılan bir konu var bazı ailelerde yiğen yaş olarak dayıdan, amcadan, teyzeden, haladan büyük olabiliyor bu gibi durumlarda bayramlarda kim kimin eline öper ya da öpmesi gerekir görüşlerinizi bekliyorum


ashil13
Genel Müdür
17 Kasım 2023 09:52

gerçekten şu site için üzülüyorum. bir zamanlar burası bilgi paylaştığımız, ciddi, saygın bir site idi. maalesef editörlerin para hırsı yüzünden saçma, sapan çocuk parkı gibi bir hal aldı.


ogretmenmusvveddesi
Yasaklı
17 Kasım 2023 10:43
23 nisanda büyükler öper 19 mayısta küçükler 29 ekim de herkes oper

Elifffff1
Aday Memur
17 Kasım 2023 10:55

sınıfımda amca yeğen vardı, amca yeğenden bir yaş küçüktü, ama yeğeni korusun diye beraber yollanmışlardı :))) yeğen sürekli amcayı döver yemeğini yerdi :))))

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmene Şiddet Kanunu çıkarmak yerine sözde Hukuki Yardım ile baypass edeceklerÖğrencilerim beni ciddiye almıyor.Norm kadroyu okul belirlemesinMEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri unuttu (!)Öğretmene yol yemek verilmemesinin kimseyi çıldırtmıyor oluşuMüdür yardımcıları hiç bir iş yapmıyorMEB GYS Şeflik ataması hakkında.!memurlar net oldu reklamlar netNeyi bekliyoruz hocam ?24 Kasım'da Müjdeler Öğretmenlerin!!?

Sözlük

duck bezi 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 güne bir söz bırak 1 atom bombası atılırsa yapılacaklar 4 israil malı 2 mevlana şekeri 1 germi 1 Metin Uca 3 Sahra Çölü 1 riske girmek 2

Son Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandıSavunma sanayisi için örnek bir eğitim kurumu geliyorDolar/TL, 28,72 seviyesinden işlem görüyorAltının gram fiyatı 1.832 lira seviyesinden işlem görüyorVatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması