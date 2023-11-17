Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2023 09:55
Sağlık bakanlığı eğitim hakkı tayini

Merhabalar, diyelim ki atanmak istediğim yerde bir üniversite kazandım. oraya tayin isteme sürecim nasıl oluyor. İller arası tayin dönemlerini mi beklemem gerekiyor. Diyelim ki atanmak istediğim yere de gittim fakat okula devam edemedim bu durumda bir sorun yaşar mıyım?

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