Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2023 10:42
MB beklenti anketi Kasım 4,02
Kasım ayı için yüzde 4,02 enflasyon bekleniyor.

bio_feti
Aday Memur
17 Kasım 2023 10:45
düzeltme 4,07

Uzman-karacalı
Şube Müdürü
17 Kasım 2023 10:47

Bu ay enflasyon 3,75 ile 4,25 arası gelecek


volkanv38
Genel Müdür
17 Kasım 2023 10:50

Kasım 4,07 Aralık 3,57 tahmin edilmiş. Tahmin tutarsa zam oranı %51,33


kozmiktarihci
Şube Müdürü
17 Kasım 2023 11:02

KASIM 4.85

Toplam 4 mesaj

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