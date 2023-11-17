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Editörler : Lanet


17 Kasım 2023 11:41
Toprağı Sarmış

Toprağı Sarmış

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Sobanın üstünde kestane pişirmek istiyorum

Birde çay, birazda kaçak çay demlesem diyorum

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Turşucunun ısmarladığı çay ve alakası güzeldi

Şâh-ı Sâkî bir itirafım olacaktı size şu anda

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Ben merhamet gördüm tam yedi yıl çok özeldi

Sizinle buluştum o merhamete, bu yıl özeldi

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Özlüyorum O sultanı, Menzil'in toprağı sarmış

Toprağa varacağız bizi Menzil'in toprağı sarmış

Barış Sağlam

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