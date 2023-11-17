Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2023 11:42
Alt bölge tayini ayrılış

Alt bölge tayinim dün onaylandı . Özlükte çalışan arkadaş izinde ve yerine bakan kimse olmadığı için ayrılışımı 27 kasımda yapacağım. Mehil süresi ayrılıştan itibaren 15 gün değil mi ayrılışı geç yapmam mehil süresini etkiler mi?

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