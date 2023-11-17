Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2023 12:42
restoratör kadrosundayım. teknik personel olarak atamadılar?

merhaba şubat ayında devlet memurluguna geçirildim, bu ay derece verdiler. . diplomamda restorasyon teknikeri yazmasına ragmen. beni teknik personel kadrosundan atamadıkları için derecem 5/1 olmuş. 2008 den beri aynı kurumda çalışıyorum. mesela 2006 dan beri çalışan inşaat teknilkeri arkadış 2/1 atanmış. 3 bin tl maaş farkı olmuş aramızda. insan kaynaklarını aradıgımda restoratörün teknik personel olmadıgını devletin bu şekilde belirlediğini söyledi. araştırdım ama birşey bulamadım. bilgisi olan cevaplayabilir mi? mimari restorasyon bölümü mezunuyum. ne yapmalıyım yol gösterirmisiniz? ?

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