Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2023 13:39
Bu forumun adminleri...

Bizlere sürekli hakaret eden jaseeen isimli kullanıcıyı neden atmıyorsunuz. Sırf yorum yazılıyor diye https://forum.memurlar.net/konu/2544608/seyyanen-zam-adalettir-2024-ocak-ve-sonrasinda-da-devam-etmelidir.html bu saçma başlığı neden kapat mıyorsunuz?


Produss
Daire Başkanı
17 Kasım 2023 13:41

Sürekli insanlara "yaratık","embesil","zavallı" diyen bu arkadaşın üyeliğini iptal etmiyorsanız size açık çağrım benim üyeliğimi silin.


Produss
Daire Başkanı
17 Kasım 2023 13:42

O kişinin yorumlarının altına sizleri defalarca etiketledim hep görmezden geldiniz. Umarım burayı görür gereği neyse yaparsınız.


Prettyhatun
Memur
17 Kasım 2023 14:11

Kimden bahsettiğinizi bilmiyorum ancak burada kendi yaşadığım tecrübelerimden bahsedeyim, biri gelir size küfğr eder hakaret eder siz de ona edince ona hiç bir şey olmaz ana sizin nikiniz yasaklanabilir, ayrıca editörlere böyle başlıklar açarsanız hiç bir hakaretiniz olmasa dahi sizi yasaklarlar, ben bunu çok yaşadım, geldiler bana gakaret ettiler ben cevap verince yasaklandım, yani kısacası boşuna bi umudunuz olmasın, şimdi bu yorumu yaptım diye kesin bu nikime de kafayı takarlar:))


Produss
Daire Başkanı
17 Kasım 2023 14:32

jaseeenbu kullanıcı, seyyanen zam için sürekli aynı şeyleri yazan kişi. Valla yasaklayabilirler hiç sorun yok. buranın artık iyice kalitesi düştü. resklam ve saçma sapan yazanlar dışında bi etkinliği kalmadı.

Prettyhatun, 2 saat önce

Kimden bahsettiğinizi bilmiyorum ancak burada kendi yaşadığım tecrübelerimden bahsedeyim, biri gelir size küfğr eder hakaret eder siz de ona edince ona hiç bir şey olmaz ana sizin nikiniz yasaklanabilir, ayrıca editörlere böyle başlıklar açarsanız hiç bir hakaretiniz olmasa dahi sizi yasaklarlar, ben bunu çok yaşadım, geldiler bana gakaret ettiler ben cevap verince yasaklandım, yani kısacası boşuna bi umudunuz olmasın, şimdi bu yorumu yaptım diye kesin bu nikime de kafayı takarlar:))


izzetpasa
Aday Memur
17 Kasım 2023 14:35

moderatörlerden bazıları bu hesapları kolluyor veya bizatihi kendileri bile olabilir.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2023 kasım ayı enflasyonuMB beklenti anketi Kasım 4,02Emeklilere 5.000 lira ikramiye...5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Maaş Robotu GüncellemeOcak zammina ilişkin gundem sıcak kalmalı... Banka Maaş Promosyonları Yeniden Değerlendirilmeli-Güncellenmeli

Sözlük

meydan okumak 1 oha 2 Yetişemezsin Herkese 6 Yanlış İnsanlar 6 mars kolonizasyonu 1 Burhan Altıntop 15 miyop 3 supporters 4 dünyanın en güzel şeyi 2 Watsons'ta gezen kadın mı?Bauhaus'ta gezen kadın mı? 7

Son Haberler

Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacakİstanbul'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 5 yaralıTÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu iliTHY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal ettiTFF'den Suudi Arabistan açıklaması: Süper Kupa nerede oynanacak?

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması