Bu forumun adminleri...

Kimden bahsettiğinizi bilmiyorum ancak burada kendi yaşadığım tecrübelerimden bahsedeyim, biri gelir size küfğr eder hakaret eder siz de ona edince ona hiç bir şey olmaz ana sizin nikiniz yasaklanabilir, ayrıca editörlere böyle başlıklar açarsanız hiç bir hakaretiniz olmasa dahi sizi yasaklarlar, ben bunu çok yaşadım, geldiler bana gakaret ettiler ben cevap verince yasaklandım, yani kısacası boşuna bi umudunuz olmasın, şimdi bu yorumu yaptım diye kesin bu nikime de kafayı takarlar:))