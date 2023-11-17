Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Kasım 2023 14:25
İhraç sonrası askerlik durumu

2022 temmuz ihracıyım. Halen yoklama kaçağıyım. Bu durum daha ne kadar devam edebilir. Son dönemlerde ihraç polislerden askere giden var mı? Sadece bu konu hakkında deneyimi bilgisi olan yazabilir mi?


Krallllllll68
Aday Memur
17 Kasım 2023 14:32
bedelli basvur kardesim mecbur gitceksin
Toplam 1 mesaj

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