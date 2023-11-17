Haseki Sultangazi Hastane Yorumları (İliçi Tayin)

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Ziraat bankasının vasifsizligiNisanda kadroya geçen diyetisyen, aralıktaki alıma başvurduğunda göreve başlar mıSağlık bakanlığı eğitim hakkı tayiniMartta kadroya geçen biri ocak alımına başvurabilir mi ?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Boşanma tayiniSağlık bakanlığı iller arası atamaAsaletAlt bölge tayini ayrılışsağlık bakanlığı-üni
Sözlük
Son Haberler
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacakİstanbul'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 ölü, 5 yaralıTÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu iliTHY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal ettiTFF'den Suudi Arabistan açıklaması: Süper Kupa nerede oynanacak?
Editörün Seçimi
Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması