Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2023 15:44
Haseki Sultangazi Hastane Yorumları (İliçi Tayin)

Merhaba arkadaşlar il içi tayinde Haseki Sultangazi Hastanesine tayin istedim. Hastanede olan çalısan hemşire arkadaşların yorumları nelerdir?

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