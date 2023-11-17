Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Kasım 2023 16:12
VERTİGO Sağlık dilimi???
Arkadaşlar yaklaşık 6 ay önce Vertigo tanısı konuldu. Bazı dönemlerde Yoğun baş dönmesi yaşadığım zamanlarda Ayakta durmakta zorlanıyorum. Vertigo hangi sağlık dilimine giriyor. Konu hakkında Bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler

senpaituyum
Aday Memur
17 Kasım 2023 17:45
bende de aynı sorun var Allah düşmanıma vermesin hayat kalitem yaşam arzum tükeniyor o dönemler de dilim raporu kapsamında mı bende bilmiyorum

&YuSuF&
Memur
17 Kasım 2023 17:45
Geçmiş olsun
Toplam 2 mesaj

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