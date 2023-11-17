KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Renjiro


17 Kasım 2023 16:14
alandan 75 - 80 arası puan almak yeterli mi ?

iktisat mezunuyum 1 yıl önce b grubundan atandım şuan alan çalışıyorum ilk defa gireceğim çalıştığım için çok fazla çalışamıyorum tahminimce 75 civarı bir puan alırım uzman yardımcılığı için yeterli olur mu bu puan yoksa boşa mı çalışıyorum


RichardDennis
Aday Memur
17 Kasım 2023 17:58
Guy disinda yetmez muhtemelen. Sana soyle diyim teftis, merkez uzmanlik sinavlari genelde ilk 500 icindekiler arasinda doner dolasir. Bir cok kurumun sinavina girebilmen icin ilk 200 de olman gerekir.
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