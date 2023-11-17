GSB Bursa destek personeli Elektrik

Herkese selamlar. Bursa GSB Elektrik Bransindan 4bli asil olarak atandım. Bugün Bursa İl Müdürlüğünü ve Bakanlığı aradım. Soruşturma sürecinin devam edildiği, beklemem gerektiği söylendi.Sorum şu Bursa'da diğer branşlar dahil destek personeli olarak aranıp göreve başlayan var mı ? Başlayan varsa maaş ve görev yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evrak teslim tarihim 20 ekim. Teşekkürler...

Herkese selamlar. Bursa GSB Elektrik Bransindan 4bli asil olarak atandım. Bugün Bursa İl Müdürlüğünü ve Bakanlığı aradım. Soruşturma sürecinin devam edildiği, beklemem gerektiği söylendi.Sorum şu Bursa'da diğer branşlar dahil destek personeli olarak aranıp göreve başlayan var mı ? Başlayan varsa maaş ve görev yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evrak teslim tarihim 20 ekim. Teşekkürler...