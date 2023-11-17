Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Kasım 2023 16:16
GSB Bursa destek personeli Elektrik
Herkese selamlar. Bursa GSB Elektrik Bransindan 4bli asil olarak atandım. Bugün Bursa İl Müdürlüğünü ve Bakanlığı aradım. Soruşturma sürecinin devam edildiği, beklemem gerektiği söylendi.Sorum şu Bursa'da diğer branşlar dahil destek personeli olarak aranıp göreve başlayan var mı ? Başlayan varsa maaş ve görev yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evrak teslim tarihim 20 ekim. Teşekkürler...

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