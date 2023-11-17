KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Renjiro


17 Kasım 2023 16:44
Karşı cinsle ayni otel odasında kalmak hakim savcılığa engel mi

karşı cinsle aynı otel odasında kalmak hakim savcılığa engel midir? Bazı yerlerde memuriyet için engel oluşturmayacağını anca hakim savcılıkta engel oluşturabileceğini yazmışlar. Çok fazla bilgi kirliliği var tekrar sormak istedim.


RichardDennis
Aday Memur
17 Kasım 2023 17:44
Bu konuda fikrim yok. Fakat bir sey sormak istiyorum marmara uni. Mezunu musunuz ?
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