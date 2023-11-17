Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Kasım 2023 17:24
Tüketici hakem heyeti raportörlüğü mü yoksa vakıflar genel müdürlüğü büro personeli mi
Hangisi daha iyi biri kadrolu diğer sözleşmeli

Gs21gs
Aday Memur
17 Kasım 2023 17:28
Şuan raportör olarak çalışıyorum sizce büro personeli olarak geçiş yapılır mı
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