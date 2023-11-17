Eş durumu bilgisi olan var mı ?

Ben aile bakanlığında görev yapıyorum kız arkadaşım milli eğitim bakanlığında ve kız arkadaşım benden 1 yıl önce göreve başlamış biz evlendiğimizde ben mi onun olduğu ile gitmek zorundayım yoksa o benim olduğum ile gelebilir mi ?

kesin ve net bilgiye ihtiyacım var bir türlü bilgi alamadım bununla ilgili nerden bilgi alabilirim bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen.