Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2023 17:42
Eş durumu bilgisi olan var mı ?

Ben aile bakanlığında görev yapıyorum kız arkadaşım milli eğitim bakanlığında ve kız arkadaşım benden 1 yıl önce göreve başlamış biz evlendiğimizde ben mi onun olduğu ile gitmek zorundayım yoksa o benim olduğum ile gelebilir mi ?

kesin ve net bilgiye ihtiyacım var bir türlü bilgi alamadım bununla ilgili nerden bilgi alabilirim bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen.


hallibo1
Aday Memur
17 Kasım 2023 18:10

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