Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2023 17:56
DİKKAT !!! 8077 ye da zam gelecek mi diyenler

Şu 8077 ye de zam gelecek mi diye yazanlara kronometre tutarak 10 dakika sövüyorum. Bundan sonra soracak olan varsa iyi düşünsün.

Çok Yazılan Konular

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2023 kasım ayı enflasyonuMB beklenti anketi Kasım 4,02Emeklilere 5.000 lira ikramiye...5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Maaş Robotu GüncellemeOcak zammina ilişkin gundem sıcak kalmalı... Banka Maaş Promosyonları Yeniden Değerlendirilmeli-Güncellenmeli

Sözlük

Muasır 2 Göbeklitepe 1 atom bombası atılırsa yapılacaklar 4 memur dediğin 1 plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 titrek floresan 3 Burhan Altıntop 15 ak zambaklar ülkesinde 4 IBAN 1 israil malı 1

Son Haberler

Başkentgaz'dan Sincan'daki patlamaya ilişkin açıklamaGalatasaray'dan Süper Kupa Türkiye'de oynansın başvurusuAltının kilogram fiyatı 1 milyon 873 bin 500 liraya yükseldiKüçükçekmece'de 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 7 yaralıUşak Üniversitesi'nden CHP'li Karaoba'nın açıklamalarına tepki

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması