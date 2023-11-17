KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Kasım 2023 18:19
Ardahan Üniversitesi Sözleşmeli Personel olmayı hakedenler neden gelmiyor?

Üniversitenin açmış olduğu ilana başvuru yapıp şuanda 6. 7. yedeğin çağrıldığı kontenjanlar neden boş kalmış anlamıyorum

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