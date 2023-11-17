Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2023 19:40
universite hastanesinde kadrolu hemsire saglik bakanligina gecebilir mi?

Eşim üniversite hastanesinde kadrolu hemşire evimize yakın olan sağlık bakanlığına bağlı bir hastaneye geçmek istiyor geçiş durumu varmıdır acaba.

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