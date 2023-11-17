Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Kasım 2023 19:59
Acil ..lütfen bilgisi olan varsa yazabilir mi

Çok durgunum diye pskolog takip kararı verdi.Bunun sonucu ne olur süreç nasıl işler .ve üzüldüm bu duruma çok kötü oldum.Sonucta ben işimi yaptıktan sonra durgunluğumun ne önemi var ?? Ne yapmam gerek lütfen bana yardımcı olur musunuz ve gih e mi alirlar hemen

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