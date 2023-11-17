Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2023 20:06
Att hakkında bilgi

Arkadaşlar bahar dönemi merkezi puan ile att tercih etmeyi düşünüyorum ama maalesef hiçbir bilgim yok, mezun olduktan sonra uygulama kısmında eksiklikler olursa sonuçta her şeyi yapabileceğimi düşünmüyorum bu konu da herhangi bir yaptırım uygulanır mı cevrem biraz korkuttu detaylı bilgi verebilir misiniz

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