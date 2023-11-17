Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2023 20:07
Eş durumu bilgi

Eşim Adana da 1.yılında çalışıyor ve sözleşmeli öğretmen. Ben İstanbul da 2.yılıma başladım kanun ile kadroya geçtim ama yer değişiminde sözleşmeli hakkına sahibim. Eşimin İstanbul'a gelmesini istiyoruz. İki sözleşmeli öğretmenin eş durumuna sene sonunda başvuracağız tecrübeli hocalarım beni Adanaya yollama ihtimali yüksek midir. Ben 2/6 zorunlu görevimi yapıyorum ona da af geldi ayrıca eşim Adana da zorunlu hizmet olmayan bir okulda görev yapıyor. Son olarak da bana Adana çıksa iptal edebilir miyim.

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