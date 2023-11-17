Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2023 20:31
Yedek Subay Öğretmenlik - Sigorta - Hatalar

Yedek Subay Öğretmenlik yapan bazı kişilerin primleri tam yatmamış görünebiliyor. Kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

Bunun yanı sıra bu öğretmenlerimizden bazıları hem MEBBİS'te SGK'da Er Öğretmen olarak gözüküyor.

Çok Yazılan Konular

Öğretmene Şiddet Kanunu çıkarmak yerine sözde Hukuki Yardım ile baypass edeceklerÖğrencilerim beni ciddiye almıyor.MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri unuttu (!)Norm kadroyu okul belirlemesinNeyi bekliyoruz hocam ?MEB GYS Şeflik ataması hakkında.!Öğretmene yol yemek verilmemesinin kimseyi çıldırtmıyor oluşuMüdür yardımcıları hiçbir iş yapmıyorUzman Öğretmenlik Sınav Başlama Bitiş Saati ve Bitiş Saati24 Kasım'da Müjdeler Öğretmenlerin!!?

Sözlük

eşini aldatmak 1 ah vermek 1 çerçeve 1 titrek floresan 3 meydan okumak 1 elif şafak 1 ne izledim ben dedirten filmler 1 Metin Uca 5 Burhan Altıntop 15 kabil'in mezarı 1

Son Haberler

Öğretmenden anaokulu öğrencisine darp iddiası4/C'deyken 4/B'ye aktarılan personelin emeklilik işlemlerine Cumhurbaşkanlığı noktayı koyduBakan Tunç: Bütün dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili iddianame tamamlandı'Kafes Operasyonları'nda yakalanan 14 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması