Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Kasım 2023 21:01
afetlerde iş yaparmı

belki ilginizi çeker belli olmaz belki fikir verir

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/global-haberlesme-alaninda-il-mudurlugunden-dev-hamle-10922794

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