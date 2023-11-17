Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2023 21:28
2024 En Düşük Memur Maaşı ve Seyyanen Zam Hk.

Arkadaşlar merhaba, 8 bin 77 liralık seyyanen zam ödemesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitecek mi? Eğer bitecekse neden en düşük memur maaşının 2024 yılında 33.000&#8378; olacağı haberini yapıyorlar?


kendinetekniker
Aday Memur
17 Kasım 2023 21:58
Kim çıkarıyor bunları kanunda böyle birşey yazıyormu devam edecek 6 ayda birdr zamlanacak
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