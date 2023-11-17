KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Kasım 2023 21:33
EGM 2023-1 SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) ALIMI

Arkadaşlar 18:00 da EGM 2023-1 dönem sonuçları İşe Alım Kariyer Kapısında açıklanmıştır diye mesaj geldi bakıyorum ama bulamıyorum. Sayfama girdiğimde "Başvuru Bekliyor " yazıyor nereden öğrenebilirim acaba?

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