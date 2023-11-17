Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Kasım 2023 21:43
KİTler de sicil notu

kitlerde verilen sicil notuna göre artış her yıl yapılıyor mu.örneğin A sicil puanı alan birisinin yeni yılda maaşı yüzde 8 artacak diyebilir miyiz.

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?2023/2 DHMİ Merkezi Atama657 den 399'a atanmada hizmetHavacılık tazminatları için 12 aydır uygulanmayan Danıştay kararı uygulanmalıElektrik derneği havacılık tazminatının iptalini istedi

Sözlük

IBAN 1 Göbeklitepe 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 kürt böreği 1 Edremit 3 folik asit bitkilere faydalı mı 2 meydan okumak 1 herkes yedi 1 voronya mağarası 2 eyledi beni 3

Son Haberler

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken raporTÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu iliBakan Tekin, İstanbul'da azınlık okulları temsilcileriyle buluştuAydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandıBakan Bayraktar: Türkiye nükleer santrale ihtiyaç duyuyor

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması