Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Kasım 2023 21:43
sicil notu
kitlerde verilen sicil notuna göre artış her yıl yapılıyor mu.örneğin A sicil puanı alan birisinin yeni yılda maaşı yüzde 8 artacak diyebilir miyiz.

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