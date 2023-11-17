Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


17 Kasım 2023 22:30
Küçük motor benzinli mi, elektrikli mi, hibrit mi yoksa dizel mi mantıklı seçim olur?

Arkadaşlar yaza doğru bir araç değişimi yapmak zorundayım ama işler eskisinden karışık gibi görünüyor.

Elektrikli araçların yakıt tüketimi iyi ama fiyatları yüksek menzilleri düşük ve batarya yenileme durumunda çok pahalı.Ayrica çok farklı ülkelerden parça sorunu olabilecek ve devamı gelmeyecek markalardan her biri yeni arqclari piyasaya suruyor..Benzinli küçük motor araçlara bakıyorum. 1.0 ve 1.2 motorlu yakıtı az ama güçsüz az yakar mı yeterince kaçar mı aileye yarar mı bunlar hep sorun.(Ford ecosport Opel crosland Dacia vs.) Hybrit araçlarda durum nedir hiç bilmiyorum yorum da yapamıyorum.Dizel zaten tüm avantajını kaybetti hem yürütme hem bakım dezavantafli gibi geliyor bana. Sizlerin yorumu nedir nasıl bir tercihte bulunmaliyiiz ne dersiniz?Eksik veya yanlış bildiğim şeyler neler fikir verirseniz sevinirim.

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