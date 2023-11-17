Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2023 22:34
idareciler önlük giyecek mi
bir çok idareci serbest kıyafet geliyor onlarada önlük geliyor mu

Unutmasakinevlat
17 Kasım 2023 22:36
bizim müdür kotla geliyor ya önlük giyecek ya da takım elbise serbest kıyafet gelemez artik.

muallim_34
Genel Müdür
17 Kasım 2023 22:47

Takım giyiyoruz yeter.


Unutmasakinevlat
17 Kasım 2023 23:22
ben takım giyen idareci görmüyorum.Artik isteye isteye olmasa bile seve seve gidecekler.Yoksa öğretmene önlük giy dayatması yapamazlar.

difficulties
Şube Müdürü
17 Kasım 2023 23:44

İsteyen istediği gibi gelir. sana zaten önlük dayatması yapamazlar.


Kagiş
Müsteşar
17 Kasım 2023 23:53

Parmak arası terlik ve şortla devam!)) Yağlı saçlar, kirli sakal ve sararmış, kırık, bakımsız dişler de cabası!

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