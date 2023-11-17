Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2023 23:51
Yasal mı?

Merhaba arkadaşlar tayin olduğum yerdeki banka sözleşmenin bitmesine 1.5 yıl var biz sana verdiğimiz promosyonu geri istemiyoruz. Hediyemiz olsun dedi. Gittiğim yer farklı banka olmasına rağmen sen promosyon aldın sana vermeyiz diyor. Bu farklı banka benim maaşımı 2 yıl bedeva işletecek sizce bu yasal mı? Sonuçta tek bir havuzdan çıkmıyor bu para, rekabetçi bankalar bunlar sana ne başka banka bana hediye etti seni bağlamaz ki. Bankanın yaptığı fırsatçılık değil mi? Şimdi sen de doyumsuzsun demeyin arkadaşlar. Geldiğim yer sonuçta bana parayı hediye edip almadı neden başka banka karşılıksız uzun bir süre maaşımı işlersin ki!


fjafja
Aday Memur
17 Kasım 2023 23:52

*işletsin ki

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