Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2023 00:14
Özel hastane durum bildirir sağlık raporu

Arkadaşlar yarıyıl özür grubu atamalarında sağlık özrü için özel hastaneden alınan raporu kabul ederler mi.

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