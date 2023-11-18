Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Kasım 2023 00:22
Uzman doktor vs Baş öğretmen
Net maaş ve taban ödeme (uzman doktor)=50.000 lira. Baş öğretmen (net maaş)=30.500 lira. Uzman doktor yıllık çalışma saati: 2.000 saat Yıllık kazanç/çalışma saati yani 600.000 lira ÷2.000 saat=300 lira Başöğretmen yıllık çalışma saati =540 saat. Yıllık kazanç÷çalışma saati yani 366.000 lira ÷540 saat= 677 lira. Ez cümle , baş öğretmen çalışma saati bakımından uzman doktorun neredeyse 2.5 katı fazla ücret alıyor. Ortalama bir 1/4'ü memurun ise 4-5 kati kadar fazla ücret alıyor. Peki öğrencilerin durumu ne? Öğrencilerse sınav kazanabilmek için asgari ücret alan öğretmenlerin bulundukları dershaneler,kurs merkezlerine, etüt merkezlerine gidiyorlar. Ne garip bir durum.

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