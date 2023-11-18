Uzman doktor vs Baş öğretmen

Net maaş ve taban ödeme (uzman doktor)=50.000 lira. Baş öğretmen (net maaş)=30.500 lira. Uzman doktor yıllık çalışma saati: 2.000 saat Yıllık kazanç/çalışma saati yani 600.000 lira ÷2.000 saat=300 lira Başöğretmen yıllık çalışma saati =540 saat. Yıllık kazanç÷çalışma saati yani 366.000 lira ÷540 saat= 677 lira. Ez cümle , baş öğretmen çalışma saati bakımından uzman doktorun neredeyse 2.5 katı fazla ücret alıyor. Ortalama bir 1/4'ü memurun ise 4-5 kati kadar fazla ücret alıyor. Peki öğrencilerin durumu ne? Öğrencilerse sınav kazanabilmek için asgari ücret alan öğretmenlerin bulundukları dershaneler,kurs merkezlerine, etüt merkezlerine gidiyorlar. Ne garip bir durum.

Net maaş ve taban ödeme (uzman doktor)=50.000 lira. Baş öğretmen (net maaş)=30.500 lira. Uzman doktor yıllık çalışma saati: 2.000 saat Yıllık kazanç/çalışma saati yani 600.000 lira ÷2.000 saat=300 lira Başöğretmen yıllık çalışma saati =540 saat. Yıllık kazanç÷çalışma saati yani 366.000 lira ÷540 saat= 677 lira. Ez cümle , baş öğretmen çalışma saati bakımından uzman doktorun neredeyse 2.5 katı fazla ücret alıyor. Ortalama bir 1/4'ü memurun ise 4-5 kati kadar fazla ücret alıyor. Peki öğrencilerin durumu ne? Öğrencilerse sınav kazanabilmek için asgari ücret alan öğretmenlerin bulundukları dershaneler,kurs merkezlerine, etüt merkezlerine gidiyorlar. Ne garip bir durum.