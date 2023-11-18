Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


18 Kasım 2023 00:34
bölüm içinde haksızlıktan etkilendim, rapor nasıl alınır?

Görev yapmakta olduğum bölümde ders dağılımına dair haksızlık oldu, 3-4 aydır uğraşmama rağmen haksızlık halen devam ediyor. Psikolojik olarak etkilendim, hiçbir şeye odaklanamıyorum. 1 aylık rapor almam mümkün müdür? mümkünse nasıl bir yol izlemem gerekir?

Çok teşekkürler.

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