Sizce Bekçilik Uygulaması Kalkarmı

sizce son zamanlarda memnuniyetin artmasının farkında olarak yazıyorum yalnız bazı platformlarda ve sosyal medyada kalkabilir gibi söylemler var sizce kalkar mı kalkarsa ne gibi görevlerde görev alacaklar bekçi arkadaşlar yada ne gibi değişiklikler olur Meslek Büyüklerimizden cevap bekliyoruz

sizce son zamanlarda memnuniyetin artmasının farkında olarak yazıyorum yalnız bazı platformlarda ve sosyal medyada kalkabilir gibi söylemler var sizce kalkar mı kalkarsa ne gibi görevlerde görev alacaklar bekçi arkadaşlar yada ne gibi değişiklikler olur Meslek Büyüklerimizden cevap bekliyoruz