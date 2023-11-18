Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Kasım 2023 01:48
Sizce Bekçilik Uygulaması Kalkarmı
sizce son zamanlarda memnuniyetin artmasının farkında olarak yazıyorum yalnız bazı platformlarda ve sosyal medyada kalkabilir gibi söylemler var sizce kalkar mı kalkarsa ne gibi görevlerde görev alacaklar bekçi arkadaşlar yada ne gibi değişiklikler olur Meslek Büyüklerimizden cevap bekliyoruz

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm fetö sınav idari soruşturmaHerkesten özür diliyorum..Poliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verPolisevleri Polislere YasaklansınGörev esnasında kaza ve sigorta tazmınatıVakifbank promosyonlojman imkanı olan şark illeri

Sözlük

mevlana şekeri 1 along with the gods 1 54 farz 2 puslu kıtalar atlası 1 atom bombası atılırsa yapılacaklar 4 germi 1 izlanda 1 Göbeklitepe 1 indus vadisi 3 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 42

Son Haberler

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde DeğişiklikNöbet tutmuş gibi 5 sene para alan memur: Bilgim olmadığından beis görmedim18 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldıTürkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması