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Editörler : Lanet


18 Kasım 2023 04:18
Bizler çok memnunuz

Bizler çok memnunuz

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''Saadetli omuz başları irice idi''demiştir bize Ali

Ender, pir demiş şah demiş az demiştir bize Efendim

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Ender'den gördük, Şâh-ı Sâkî dedik ispat gerek Efendim

Bizler çok memnunuz sofilikten, Menzilliyiz Efendim

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Bize güç, kuvvet, kudret, merhamet, celal, ilim, irfan

Varmıdır, bir yola düştük dost düşman bilse Efendim

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Muhammed'in Rabbi medet bizi affet, bize merhamet et

Ali'nin Rabbi medet bizleri affet, bize merhamet et

Barış Sağlam

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