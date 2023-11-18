Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


18 Kasım 2023 06:05
Çalışma Saati

657 tabii olarak bir devlet hastanesinde acil serviste tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. Bizler 3 vardiya sistemine göre 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 çalışma saatleri ile çalışıyoruz. Sorum su; Ornegin biz cuma gunu 23.00 da vardiyamıza geldigimizde, cumartesi sabah 7.00 da isten cikiyoruz. Ama bu calismayi cuma gunune sayiyorlar ve cumartesi izinli gozukuyoruz. Bunun bir cozumu varmidir. Cumartesi gunu 7 saat calisiyoruz fakat calismamis izinli gozukuyoruz. (Hafta izni cumartesi-pazar)

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