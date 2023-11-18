Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2023 08:18
Türkiye cumhuriyetinde yaşıyorum,gurur duyuyorum ve mutluyum..

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmaktañ ve türk olmaktan ve turkiyede yaşamaktan gurur duyuyorum ve mutluyum...


gazanya
Şube Müdürü
18 Kasım 2023 08:19

Evet pahalı ama güzel yurdumu cok seviyorum..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Cumhuriyet osmanlının devamı değildir.Bireysel kredi kartı borcu 2,5 kat arttı.Starbucks'ta kahve içmek de politik bir eylem oldu!Türkiye cumhuriyetinde yaşıyorum,gurur duyuyorum ve mutluyum..

Sözlük

kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 3 ne izledim ben dedirten filmler 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 farkında olmadan hayatının dersini vermek 2 evcil hayvan 3 titrek floresan 3 semavi dinlerin savlarını çürütmek 3 Yetişemezsin Herkese 6 puslu kıtalar atlası 1 Susmuş 1

Son Haberler

Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldüAdana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusuCumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'deNew York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması