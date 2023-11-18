Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2023 08:28
Sizce türkiye neden bu kadar pahali

Çok pahalı bir ülkede yaşıyoruz.iktisatci değilim.bu konuda herhangi bir araştırma yapmadım.ama zihinlerdeki düşünceleri merak ediyorum.


gazanya
Şube Müdürü
18 Kasım 2023 08:31

Türkiye darbe girişimi sonrasında ciddi bir beyin kaybına uğradı.pandemi ve kahramanmaraş depreminden sonra herşey çok daha pahalı hale geldi.


gazanya
Şube Müdürü
18 Kasım 2023 08:34

Sonra sistem değişikliği gibi nedenlerde bunda etkili..


gazanya
Şube Müdürü
18 Kasım 2023 08:36

Bu dönemde bireysel uzmanlaşmaya önem vermek önemli.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Cumhuriyet osmanlının devamı değildir.Bireysel kredi kartı borcu 2,5 kat arttı.Sizce türkiye neden bu kadar pahaliStarbucks'ta kahve içmek de politik bir eylem oldu!Türkiye cumhuriyetinde yaşıyorum,gurur duyuyorum ve mutluyum..

Sözlük

supporters 4 mukatta harfler 1 Bugün olanlar 4 kürt böreği 1 Watsons'ta gezen kadın mı?Bauhaus'ta gezen kadın mı? 7 eyledi beni 3 herkes yedi 1 puslu kıtalar atlası 1 buluşmaya geç kalan kadın 5 kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 3

Son Haberler

Sığır cinsi ve küçükbaş hayvanların tanımlanmasına ilişkin esaslar düzenlendiYaş çaya kilogram başına 30 kuruş fark ödemesi yapılacakMersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildiBorsada yüksek yargı freni2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması