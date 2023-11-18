Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Kasım 2023 09:45
Yıllık izin

Merhabalar başka kuruma atanma durumum var. Ocak itibari ile 40 günlük yıllık iznim olacak başka kuruma atandığımda bu izinlerimi kullabilir miyim yoksa burada 1 yılı doldurunca 20 günlük izin hak edersin mi derler ?

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