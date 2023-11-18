SOSYAL MEDYA

Twitter da Polislerin lehine olan konularda hastaglere destek verip de soruşturma geçiren var mı? Böyle bir durum olursa Polisin aleyhine bir durum yaşanır mı Teşekkürler

Twitter da Polislerin lehine olan konularda hastaglere destek verip de soruşturma geçiren var mı? Böyle bir durum olursa Polisin aleyhine bir durum yaşanır mı Teşekkürler