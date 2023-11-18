Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Kasım 2023 10:52
SOSYAL MEDYA
Twitter da Polislerin lehine olan konularda hastaglere destek verip de soruşturma geçiren var mı? Böyle bir durum olursa Polisin aleyhine bir durum yaşanır mı Teşekkürler

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