KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2023 12:00
Lisans hemşire 60 puan

Sizce 60 puanla atanma ihtimalim olur mu nasıl bir alım bekliyorsunuz

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