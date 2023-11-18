Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Kasım 2023 13:29
3.şark

Batı ve 2 şark görevini yaptım. Bu sene 2.sarktan 2.batı iline döndüm. Şuan eşimin atama durumu var ve doğuyu tercih etmek istiyoruz tekrar doğuya dönüp uzun süre kalabilir miyiz? Bir ara rotasyon kalktı diye bir söylenti vardı bu doğu icinde geçerli mi doğuda 4 yıl sonra tekrar tayin olacaksam batıda küçük bir iki tercih etmeyi düşünüyoruz. Bu konuda bilgisi olan var mı? tskler

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