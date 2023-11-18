Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Kasım 2023 13:39
Memur zammı

Enflasyon ve yüzde 15 lik zam şu ana kadar yüzde 40 küsur. Geriye son iki aylık veri kaldı. Yüzde 48-52 arasında bir zam geleceği aşağı yukarı belli. O yüzden çok kafa karıştırmamak lazım. Yüzde 48-52 aralığına hazır olun başkada bir beklentiniz olmasın.


fakir.adam
Şube Müdürü
18 Kasım 2023 13:53

bence tek başlık yetmez bunu söylemek için. en az 7-8 başlık daha açarak bu görüşünüzü foruma aktarabilirsiniz.


xyzs
Şef
18 Kasım 2023 14:03

Gerçekleri söylemek için her zaman başlık açmak iyidir. Provakatif başlıklar, dezenformasyonlar bu şekilde ezilir.

fakir.adam, 44 dk. önce

bence tek başlık yetmez bunu söylemek için. en az 7-8 başlık daha açarak bu görüşünüzü foruma aktarabilirsiniz.

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