Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2023 13:40
Milli eğitim emrine kalırsak

Arkadaşlar merhaba. Bizi bir kadroya yerleştiremedikleri takdirde ilçe milli eğitim resen atama yapabiliyor yazıyor. Okullara mı atar yoksa kendi bünyesinde mi çalıştırır? Kendi bünyesine alırsa normal düz memur gibi mi çalışacağız yoksa öğretmenlik hakları devam mı eder ve bu geçici süre mi oluyor? Yani açık olduğu anda beni yerleştirirler mi


difficulties
Şube Müdürü
18 Kasım 2023 13:55

Öğretmene öğretmenlikten başka iş yaptırılamaz. Eğitim-öğretim harici diyelim daha doğrusu. yani memurluk yapamazsınız. il emrine atanırsanız ya bir yerlere görevlendirmeniz yapılır, ya da il memde oturur örgü örersiniz.


Kagiş
Müsteşar
18 Kasım 2023 14:00

Kendi bünyesinde çalıştırır! Sabahları erken gelir ve temizliğe yardım edersiniz. Müdür Bey'in çayını, kahvesini verir "Başka bir emriniz var mı müdürüm!?" deyip sorarsınız! Ne kadar getir götür, evrak işi varsa elinizden öper. Memurlara asistanlık eder mesaiyi doldurursunuz. Hayırlı olsun


fztogretmn
Aday Memur
18 Kasım 2023 14:03
İşiniz gücünüz laga luga. Adam akıllı soru soruyoruz. Kimse onu yaptıramaz bunu biz de biliyoruz. Cevabını bilmiyorsanız yazmak zorunda değilsiniz
Kagiş, 37 dk. önce

Kendi bünyesinde çalıştırır! Sabahları erken gelir ve temizliğe yardım edersiniz. Müdür Bey'in çayını, kahvesini verir "Başka bir emriniz var mı müdürüm!?" deyip sorarsınız! Ne kadar getir götür, evrak işi varsa elinizden öper. Memurlara asistanlık eder mesaiyi doldurursunuz. Hayırlı olsun


silivripdr
Daire Başkanı
18 Kasım 2023 14:11

merkeze en uzak köye ilçeye resen atama hayırlı olsun

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